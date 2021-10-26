Генштаб ВСУ подтвердил применение турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе
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- © Yulii Zozulia/Keystone Press Agency
Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.
«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции объединённых сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», — отмечается в заявлении.
В пресс-службе штаба отмечают, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения.
Ранее украинский «5 канал» сообщал, что ВСУ впервые применили в Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar.