«Напоминают о себе»: как страны Прибалтики призывают США за противостоянием с КНР не забывать о России

Вашингтон не должен забывать о России на фоне растущих вызовов со стороны Китая. Об этом в совместном интервью заявили главы МИД Латвии и Эстонии, а также замглавы МИД Литвы. Балтийские дипломаты отметили, что идея о взаимодействии с Россией в противовес Китаю наивна, а РФ представляет «чрезвычайно важную угрозу в кратко- и среднесрочной перспективе». Эксперты отмечают, что в Прибалтике почувствовали смещение фокуса американской внешней политики в сторону Китая и опасаются стать ненужными Вашингтону.

США не должны забывать о вызовах со стороны России на фоне растущего противостояния Вашингтона и Пекина. Об этом заявили главы МИД Латвии и Эстонии и замминистра иностранных дел Литвы в совместном интервью американскому изданию Newsweek.

«Решая одну проблему, давайте не забывать о другой. В противном случае однажды утром мы проснёмся, и нас будет ждать неприятный сюрприз, и мы будем снова думать, кто где не досмотрел», — сказал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Латвийский дипломат добавил, что очень надеется, «что нынешняя американская администрация и страны Европейского союза не забудут о том, какие проблемы создаёт Россия».

«Некоторые в Европейском союзе, а также по ту сторону Атлантического океана утверждают, что мы можем больше взаимодействовать с Россией в противовес Китаю. Я в этом вижу определённую наивность», — сказал Ринкевич.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас отметил, что союзники должны обращать внимание на угрозы как со стороны России, так и Китая.

«Россия представляет чрезвычайно важную угрозу в кратко- и среднесрочной перспективе. Однако системный вызов нашему демократическому образу жизни бросает Китай, и это нельзя игнорировать», — заявил он.

По словам Адоменаса, США «должны уделять пристальное стратегическое внимание не только одной точке по ту сторону Тихого океана, но и точке на востоке Европы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти заявления дипломатов прибалтийских республик, отметила, что они советуют США не забывать о «российской угрозе» из-за страха остаться за бортом в случае сворачивания американского геополитического влияния.

«Перевод с фантомного на человеческий язык означает следующее. Честно отрабатывая много лет американские установки на русофобию и вопреки собственным интересам сведя отношения с Россией на нет, эти политические режимы очень боятся, что не сумеют зацепиться за крыло американского самолёта, покидающего пределы своего прежнего геополитического влияния», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Бесконечная угроза

Неделей ранее главы МИД стран Прибалтики провели встречу с коллегой из Великобритании — министром иностранных дел Элизабет Трасс. Саммит также был посвящен России. По итогам стороны распространили коммюнике, в котором договорились укреплять совместное противодействие враждебным действиям России. В документе также декларировалось, что они собираются защищать свои интересы в сфере национальной безопасности и призывают Россию выполнять международные обязательства, в том числе в области прав человека.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс с главами МИД стран Прибалтики

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© Hollie Adams

Стороны подтвердили роль НАТО как основы евроатлантической безопасности и договорились работать вместе над укреплением союза против существующих и развивающихся угроз.

В России неоднократно отвергали заявления прибалтийских стран об угрозе, якобы исходящей от РФ. Так, в мае этого года глава МИД России Сергей Лавров, говоря о расширении НАТО на восток, когда в альянс были приняты Латвия, Литва и Эстония, сравнил поведение стран Прибалтики в отношении РФ с действиями дворовых хулиганов.

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«Нам говорили: ну вот у прибалтов такие фобии после оккупации вашей, и вообще их угнетали... Кто и как их угнетал? Если все сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время? Не важно, в общем, они затащили их в НАТО и нам сказали: вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий, и у вас на границах будет спокойно», — отметил министр.

Эти республики активно проводят антироссийскую политику и надеются на защиту США, сказал российский дипломат. При этом Лавров добавил, что Россия не собирается всё спускать с рук, и этот период в политике Москвы остался далеко позади.

«Наша цель главная — не миролюбие и не договор, а обеспечение интересов страны и её граждан. А договор — это инструмент, и он может быть только равноправным», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия всегда выступает за мир, но никому не обещала «подставлять вторую щёку».

Американские приоритеты

В марте прошлого года постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймс Гилмор заявил, что Россия не представляет угрозы для стран Прибалтики.

«Прибалтийские государства в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не считаем, что в настоящее время для них существует какая-либо угроза», — заявил Гилмор журналистам.

Американский дипломат пояснил, что Латвия, Литва и Эстония могут не опасаться РФ, так как являются членами Североатлантического альянса. Он напомнил, что военные этих стран участвуют в манёврах НАТО, которые при этом не угрожают России.

Капитолий

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© Tim Graham

В феврале 2020 года, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Литвы Гитанас Науседа также заявлял, что размещение военных контингентов США и НАТО в Прибалтике является сильным сдерживающим фактором для России.

Нынешние воззвания высокопоставленных дипломатов стран Прибалтики к США с просьбой не забывать о них и российской «угрозе» останутся без внимания, считает профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

«Дипломатам этих трёх стран нужно чем-то заниматься и периодически делать какие-то заявления. Никаких последствий не будет. Прибалтийские страны хотят денег. Они заявляют: дайте нам больше денег, а мы будем придумывать угрозы. Раньше была советская угроза, теперь российская угроза, а сейчас мало и российской угрозы, появилась китайская угроза», — отметил политолог.

Сейчас США ищут новых союзников для сдерживания Китая и готовы поступиться ради этого отношениями даже с крупными европейскими игроками в лице Франции, напомнил Домрин. А страны Прибалтики и их мнение здесь не будут играть никакой роли, добавил эксперт.

«Эффекта от их заявлений не будет. Францию совершенно откровенно кинули, хотя она — член НАТО, поскольку Соединённые Штаты вместе с Великобританией, уже покинувшей ЕС, и Австралией решили создать новый союз, направленный на сдерживание Китая», — подчеркнул собеседник RT.

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Как отметил, в свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, прибалты осознают, что США смещают основной акцент своего внешнеполитического курса с РФ на Китай.

«Все инициативы Вашингтона необходимо интерпретировать именно в контексте этой начинающейся гонки XXI столетия между США и Китаем. Даже выход США из Афганистана — это тоже попытка освободиться от тяжелейшего багажа, который стоил американским налогоплательщикам триллионы долларов. Теперь эти деньги направят на сдерживание Китая и России», — пояснил эксперт.

Но если ранжировать эти проблемы, то понятно, что для США доминирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе выходит на первый план, считает Константин Блохин.

«Очевидно, что прибалты опасаются этого, так как всё их существование выстроено на принципе русофобии и абсолютной лояльности Соединённым Штатам. Если исчезает угроза и необходимость сдерживания России, если возникает возможность нормализации отношений, то зачем они нужны Вашингтону? Они превращаются из актива в пассив», — отметил эксперт.

Кроме того, у республик Прибалтики много конкурентов за место союзника США против России, добавил собеседник RT.

«В первую очередь сейчас Украина хочет иметь этот статус, интегрироваться в НАТО и стать главной русофобской державой. На это нацелена и Польша. Потенциал Польши и той же Украины несоизмерим с тремя этими прибалтийскими государствами. Так что прибалтам есть с кем конкурировать. Здесь всё зависит от Вашингтона. Пока, конечно, особых изменений траекторий внешнеполитического курса Вашингтона в сторону России не будет, а прибалты просто напоминают о себе», — заключил эксперт.