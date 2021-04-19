Антироссийский вектор: как Лондон выстраивает курс на «противодействие» РФ и КНР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 11 мая объявит о новом законопроекте по защите от «враждебных государств», к числу которых отнесены Россия и Китай. Об этом сообщают британские СМИ. Отмечается, что, согласно документу, все лица, работающие в Соединённом Королевстве от имени иностранных правительств, должны будут зарегистрировать своё присутствие в стране. Кроме того, правительство планирует пересмотреть закон о гостайне. Сейчас его действие распространяется только на граждан Великобритании, которые находятся за границей, между тем как в новой версии он, как ожидается, будет касаться иностранцев. Эксперты отмечают, что после выхода из ЕС Лондон формирует новую внешнюю политику, которая ближе к курсу США и направлена на конфронтацию с Москвой и Пекином.

Британский премьер Борис Джонсон 11 мая объявит о новом законопроекте по защите от «враждебных государств», к числу которых там отнесены Россия и Китай. Такую информацию распространила газета The Times.

В документе, по данным издания будут содержаться требования ко всем лицам, работающим в Соединённом Королевстве от имени иностранных правительств, зарегистрировать своё присутствие в стране. В противном случае, как утверждается, их ждёт уголовное преследование.

Кроме того, правительство Великобритании предложит новую редакцию закона о гостайне, уверяет The Times. Его применение будет расширено — он будет распространяться на лиц, которые пытаются «подорвать» национальную безопасность страны из-за рубежа, например, хакеров и киберпреступников.

Джонсон «полон решимости продвигать эти меры на фоне растущей обеспокоенности деятельностью России и Китая», поясняет издание.

Новые обвинения

За последние несколько недель власти Соединённого Королевства нарастили антироссийскую риторику. Так, посла РФ Андрея Келина вызвали в британский МИД, где ему выразили обеспокоенность «злонамеренными» действиями Москвы.

В их числе были указаны «кибератака» SolarWinds на правительственную инфраструктуру США, «вмешательство в демократические процессы», а также «наращивание» вооружённых сил РФ в Крыму и на границе с Украиной.

Замглавы МИД Великобритании Филип Бартон, согласно информации на сайте ведомства, заявил российскому послу, что Лондон поддерживает новые санкции в отношении России, введённые ранее администрацией Джо Байдена. Кроме того, Бартон сообщил, что британская сторона будет работать с союзниками, чтобы противостоять действиям России.

Ранее британское внешнеполитическое ведомство распространило заявление, в котором заявило, что считает Москву причастной к «кибератаке» SolarWinds. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия якобы является самой серьёзной угрозой национальной безопасности страны.

«Мы видим, что делает Россия для подрыва наших демократических процессов. Великобритания и США подвергают критике вредоносное поведение России, чтобы дать нашим международным партнёрам и местным предпринимателям возможность подготовиться к подобного рода действиям и обеспечить более эффективную защиту от них. Великобритания с союзниками продолжат предавать огласке злонамеренные действия России там, где мы их видим», — приводятся слова Рааба на сайте британского внешнеполитического ведомства.

В сообщении на сайте МИД Великобритании также утверждалось, что за упомянутыми кибератаками «с высокой долей вероятности» (в оригинале была использована ставшая крылатой фраза «хайли лайкли») причастна Служба внешней разведки России. При этом каких-либо подтверждающих документов или иных деталей не было представлено.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб

© REUTERS/Simon Dawson

Уровень отношений

Российский посол в Лондоне Андрей Келин ранее заявил, что отношения между РФ и Великобританией в политической плоскости «практически мертвы».

«Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы», — заявил дипломат в интервью радиостанции LBC.

Келин добавил, что Лондон выбрал враждебный курс в отношении Москвы, и это не находит понимания у российской стороны. Он также пояснил, что позиция Великобритании основывается на неконструктивных обвинениях в адрес России в нарушении прав человека.

«У каждой страны есть свои проблемы и свои подходы. Права человека — это сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства», — подчеркнул дипломат.

Своими действиями власти Великобритании не оставляют пространства для налаживания диалога между двумя странами, добавил Андрей Келин.

«Если вы прочитаете внимательно Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединённого Королевства, то вы увидите, что там вообще не упоминается диалог с Россией. Обвинения, обвинения и обвинения. Это сильно отличается от других стратегических документов, даже от британской стратегии 2015 года и от стратегии НАТО», — подчеркнул он.

Позднее Андрей Келин также сообщил британским журналистам, что не встречался с главой МИД Великобритании Домиником Раабом уже более года на фоне растущей напряжённости в отношениях.

Напомним, что 16 марта британскими властями был опубликован текст Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. В этом документе Россия характеризовалась как «наиболее острая угроза» безопасности Соединённого Королевства.

Традиционная политика

Как отметила в беседе с RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, после выхода из состава ЕС Лондон вслед за Вашингтоном принимает законопроекты о враждебных странах и обозначает Россию и Китай как своих основных врагов и конкурентов, отметила эксперт.

«Можно считать, что таким образом Великобритания подтверждает свой внешнеполитический курс, где важная роль отводится стратегическим отношениям с США», — сказала Наталья Ерёмина.

При этом Британия хочет продемонстрировать своё лидерство в проведении антироссийской политики на фоне других союзников Соединённых Штатов в Европе, добавила политолог.

«Россия не представляет прямую угрозу нацбезопасности Великобритании. Нынешняя политика Лондона является продолжением идеологии холодной войны, которая позволяла большие денежные потоки направлять на военно-политическую инфраструктуру», — пояснила Ерёмина.

Борис Джонсон

© REUTERS/Tom Nicholson

Как считает политолог, из-за отсутствия даже минимального уровня доверия отношения между странами сложно наладить.

«Ранее Россия искала какие-то точки соприкосновения с Великобританией, пыталась найти общие темы для диалога, например, в борьбе с терроризмом. Но потеря доверия привела к тому, что даже в долгосрочной перспективе отношения останутся напряжёнными», — рассказала эксперт.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин отметил, что и в период холодной войны отношения между СССР и Великобританией были хуже, чем с США.

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«Британская внешняя политика всегда была антисоветской, антироссийской, и теперь Лондон продолжает активно наращивать подобную риторику в отношении РФ», — рассказал политолог.

Россия не представляет угрозы нацбезопасности Великобритании, и руководство Лондона до сих пор не предоставило каких-либо веских доказательств обратного, добавил Александр Домрин. Это же касается и нового законопроекта, который собирается предложить Борис Джонсон.

«Нужно дождаться объяснений, на основании каких событий в Великобритании собираются представлять подобные законопроекты. При этом появление подобного закона не даёт Лондону права проводить какие-либо действия за пределами Соединённого Королевства и касаться того, что происходит в других государствах», — отметил Домрин.

По его словам, отношения между РФ и Великобританией уже находятся на таком низком уровне, что новый законопроект Джонсона, направленный на сдерживание России, на них вряд ли повлияет.

«Серьёзно рассчитывать на то, что в ближайшее время двусторонние отношения улучшатся, не приходится», — заключил политолог.