Посла России вызвали в МИД Великобритании

Короткая ссылка
Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД.
Посла России вызвали в МИД Великобритании
  • © МИД РФ

В МИД пояснили, что ведомство «вызвало российского посла в связи с глубокой обеспокоенностью Соединённого Королевства по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооружённых сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным», с целью обеспечения безопасности государства.

Кроме того, в Кремле заявили, что в Донбассе не выполняют минские договорённости и происходит активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить