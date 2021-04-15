Посла России вызвали в МИД Великобритании

Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД.

В МИД пояснили, что ведомство «вызвало российского посла в связи с глубокой обеспокоенностью Соединённого Королевства по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооружённых сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным», с целью обеспечения безопасности государства.

Кроме того, в Кремле заявили, что в Донбассе не выполняют минские договорённости и происходит активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.