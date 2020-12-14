Время на исходе: почему Великобритания и ЕС не могут договориться о торговом соглашении после брексита

Премьер Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились продолжить переговоры по торговому соглашению между ЕС и Лондоном. Ранее очередная встреча, на которой обсуждались будущие экономические отношения двух сторон, окончилась безрезультатно. Британские СМИ сообщили, что правительство страны предупредило магазины о необходимости создать запасы продовольствия на случай, если Великобритания выйдет из ЕС без нового торгового соглашения, поскольку это может привести к дефициту продуктов и лекарств. Несмотря на намерение Джонсона и главы ЕК продолжать переговоры, жёсткий брексит всё более вероятен, считают эксперты.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились продолжить переговоры по регулированию торговых отношений между Лондоном и ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении политиков, размещённом на сайте британского правительства. Ранее сторонам в ходе очередной встречи вновь не удалось достичь компромисса.

«В последнее время наши команды переговорщиков работают и днём, и ночью. И несмотря на усталость, накопившуюся почти за целый год переговоров, несмотря на то, что раз за разом не удавалось уложиться в назначенные сроки, мы считаем, что на данном этапе ответственным решением будет приложить дополнительные усилия. В связи с этим мы уполномочили наших представителей продолжить переговоры и разобраться, возможно ли вообще прийти к соглашению на столь позднем этапе», — говорится в заявлении.

При этом Борис Джонсон заявил, что британская сторона готова к выходу из состава ЕС без соглашения, пояснив, что между сторонами сохраняются существенные разногласия.

На фоне отсутствия прогресса в переговорах между Брюсселем и Лондоном британские СМИ сообщили о том, что власти страны предупредили супермаркеты о необходимости создать запас продовольствия и других товаров. Правительство опасается, что выход Великобритании из ЕС без торгового соглашения вызовет ажиотажный спрос на продукты, медикаменты и товары первой необходимости, что приведёт к их дефициту. Также поставщикам поручено создать запасы лекарств и вакцин на шесть недель, сообщила газета The Sunday Times.

Напомним, что без заключения дополнительного торгового соглашения с 1 января на импорт товаров в Великобританию из континентальной Европы будут введены новые пошлины. Британские СМИ неоднократно отмечали, что это может привести к росту цен на продовольствие, лекарства и предметы первой необходимости, а другие экономические барьеры между страной и ЕС затронут грузоперевозки и коммерческую деятельность.

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Сообщения о необходимости создать запасы продовольствия и лекарств появились в СМИ на фоне известий о многокилометровых пробках грузовиков, скапливающихся на французской стороне Ла-Манша. Так, газета The Guadrian cо ссылкой на окружение главы региона О-де-Франс сообщила, что в последние три недели количество большегрузных транспортных средств на подъездных дорогах к французскому порту и евротоннелю выросло на 50%.

«Ноябрь и декабрь — всегда загруженные месяцы, но главная причина — в чрезвычайно высоком накоплении запасов из-за того, что компании пытаются доставить товары на территорию Великобритании в срок до 1 января», — отметил собеседник газеты.

Председатель подкомитета ЕС по товарам Палаты лордов Сандип Верма отправила главе секретариата кабинета министров Великобритании Майклу Гоуву письмо, в котором выразила озабоченность тем, что страна может оказаться не готова к так называемому жёсткому брекситу.

«Мы не уверены в том, что все необходимые технологические, физические механизмы и механизмы по обеспечению благосостояния будут вовремя введены, чтобы избежать или уменьшить масштабы серьёзного потрясения, которое последует за переходным периодом», — подчеркнула политик.

Верма добавила, что кабинет Джонсона «слишком оптимистичен».

«По умолчанию предполагается, что всё будет готово, и это отражено в вызывающем опасения отсутствии приготовлений на случай возникновения чрезвычайных ситуаций», — говорится в письме Сандип Верма.

Переговорный тупик

Ещё до очередного раунда переговоров Борис Джонсон заявлял, что условия, которые выдвигает Евросоюз Великобритании, неприемлемы.

«Наши друзья в ЕС сейчас настаивают, что, если они примут в будущем новый закон, который мы не будем соблюдать, они автоматически получат право нас наказать», — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, Брюссель считает, что Великобритания после выхода из ЕС получит преимущество перед остальными странами — членами Евросоюза, сохранив свободный доступ к внутреннему рынку ЕС, но не подчиняясь европейским регуляторам.

Скопление грузовиков в британском Дувре

Reuters

© Henry Nicholls

Другим камнем преткновения для заключения торгового соглашения между Лондоном и Евросоюзом стал вопрос о рыболовном промысле в британских территориальных водах.

Брюссель настаивает на том, что европейским рыбакам должен быть предоставлен доступ в британские территориальные воды. В противном случае рынок рыбной продукции в ЕС будет закрыт для Лондона. Британская сторона, в свою очередь, выступает с предложениями об установлении квот на вылов рыбы в своих водах, однако ЕС эти предложения неоднократно отвергал.

Вопрос о рыболовстве после брексита вызвал настолько сильные трения, что Джонсон пригрозил развернуть в регионе военные корабли, которые не будут пропускать на промысел в территориальные воды Великобритании европейские траулеры.

При этом минобороны страны подтвердило, что с 1 января четыре вооружённых судна будут приведены в режим готовности, чтобы выполнить это поручение, сообщает The Guardian.

Затянувшийся выход

Несмотря на то, что Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен договорились продолжить переговоры, времени для того, чтобы достичь компромисса, у них немного. Переходный период, после которого Великобритания перестанет быть частью Европейского союза и единого рынка ЕС, закончится 31 декабря.

Как пояснила в беседе с RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, кроме вопросов о распределении квот на рыболовный промысел, нерешённым также остаётся вопрос о статусе границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Reuters

Напомним, в Северной Ирландии на протяжении 40 лет длился гражданский этнополитический конфликт между протестантами-оранжистами (лояльными Великобритании) и католиками-республиканцами (ирландскими националистами). В 1998 году было заключено Белфастское соглашение, которое положил конец противостоянию.

В основу соглашения легло положение об отсутствии физической границы между Северной Ирландией, которая является частью Британии, и Республикой Ирландия, которая остаётся частью ЕС. Северная Ирландия выступает резко против выхода из ЕС без соглашения, так как это будет означать конец «прозрачной» границы из-за необходимости проверок.

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«Данные вопросы невозможно решить в принципе. Британская сторона чётко указывает на суверенитет в этих вопросах, пытается реализовать свои задачи. В то же время ЕС выстраивает определенную модель отношений с Великобританией, которая не предполагает уступок. Именно по этой причине стороны не договорятся», — считает Наталья Ерёмина.

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, выход Великобритании без сделки из ЕС действительно вызовет потребительский кризис.

«Британия в настоящий момент довольно сильно зависит от Европы в плане продовольственного снабжения, а также снабжения товарами первой необходимости. Поэтому резкий разрыв отношений чреват коллапсом в сфере потребления», — отметил политолог.

Владимир Шаповалов отметил, что в случае невозможности согласовать торговое соглашение, стране придётся полностью перестроить своё потребление и товарный рынок, что сделать будет крайне сложно. Политолог добавил, что, выставляя заведомо неприемлемые для Великобритании условия, Брюссель хочет наказать страну за тяжелейший удар по имиджу ЕС, которым стал брексит.

«Именно по этой причине Евросоюз на протяжении всей процедуры делает всё возможное, чтобы максимально навредить Британии, наказать её за принятие такого рода решения. И вероятность того, что 1 января 2021 года произойдёт резкий разрыв между Британией и ЕС с последующими негативными последствиями для всего населения Великобритании, очень велика», — заключил эксперт.