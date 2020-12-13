Джонсон заявил о готовности Лондона к брекситу без сделки с ЕС

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Лондон готов к продолжению переговоров с Евросоюзом по условиям торговой сделки, однако подготовился к жёсткому брекситу, заявил в интервью Sky News премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон заявил о готовности Лондона к брекситу без сделки с ЕС
  • Reuters

Джонсон отметил, что между сторонами сохраняются существенные разногласия.

«Мы всегда готовы вести переговоры и добиваться прогресса там, где это возможно... Однако наши позиции всё ещё очень сильно расходятся по ключевым вопросам, о которых всем известно», — сказал британский премьер.

Наиболее вероятным сценарием он назвал возвращение Великобритании к торговле с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.

«Здесь есть свои преимущества. Это не то, к чему стремилось Соединённое Королевство, но если всё закончится таким образом, мы более чем подготовлены», — отметил Джонсон.

В то же время он заверил, что Лондон продолжит пытаться заключить торговое соглашение с Евросоюзом.

Ранее Джонсон назвал неприемлемыми условия ЕС для Британии.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн при этом выразил мнение, что Великобритания рискует выйти не только из Евросоюза, но и де-факто покинуть всю Европу в случае провала переговоров с ЕС о торговой сделке.

В октябре Джонсон призвал соотечественников быть готовыми к тому, что королевству не удастся согласовать с ЕС условия торговой сделки.

Подробнее об урегулировании ситуации вокруг брексита — в материале RT.

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