Джонсон заявил о готовности Лондона к брекситу без сделки с ЕС
- Reuters
Джонсон отметил, что между сторонами сохраняются существенные разногласия.
«Мы всегда готовы вести переговоры и добиваться прогресса там, где это возможно... Однако наши позиции всё ещё очень сильно расходятся по ключевым вопросам, о которых всем известно», — сказал британский премьер.
Наиболее вероятным сценарием он назвал возвращение Великобритании к торговле с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.
«Здесь есть свои преимущества. Это не то, к чему стремилось Соединённое Королевство, но если всё закончится таким образом, мы более чем подготовлены», — отметил Джонсон.
В то же время он заверил, что Лондон продолжит пытаться заключить торговое соглашение с Евросоюзом.
Ранее Джонсон назвал неприемлемыми условия ЕС для Британии.
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн при этом выразил мнение, что Великобритания рискует выйти не только из Евросоюза, но и де-факто покинуть всю Европу в случае провала переговоров с ЕС о торговой сделке.
В октябре Джонсон призвал соотечественников быть готовыми к тому, что королевству не удастся согласовать с ЕС условия торговой сделки.
Подробнее об урегулировании ситуации вокруг брексита — в материале RT.