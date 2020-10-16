Джонсон призвал готовиться к варианту отсутствия торговой сделки с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал соотечественников быть готовыми к тому, что королевству не удастся согласовать с Евросоюзом условия торговой сделки, передаёт телеканал Sky News.

«Учитывая отказ ЕС вести серьёзные переговоры в последние несколько месяцев, а также тот факт, что этот саммит, похоже, решительно отверг возможность заключения торгового соглашения по канадскому образцу, я пришёл к выводу, что мы должны готовиться к тому, что с 1 января наши отношения будут больше напоминать существующие между ЕС и Австралией, основанные на базовых принципах свободной торговли», — сказал Джонсон.

Джонсон отметил, что, «несмотря на 45-летнюю историю членства Британии в ЕС», альянс не намерен предоставлять Лондону такие же условия, какие есть у Канады.

Ранее Джонсон в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Лондон готов вернуться к торговле с Евросоюзом по правилам ВТО в случае провала торговых переговоров с Брюсселем.

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