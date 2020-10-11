Джонсон обсудил с Меркель торговые переговоры Британии с ЕС

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что Лондон готов вернуться к торговле с Евросоюзом по правилам ВТО в случае провала торговых переговоров с Брюсселем.
Джонсон обсудил с Меркель торговые переговоры Британии с ЕС
  • Reuters

«Премьер-министр подчеркнул, что, хотя достижение сделки в ближайшие дни будет способствовать интересам обеих сторон, Соединённое Королевство также готово после завершения переходного периода начать торговать с ЕС на тех же условиях, что и Австралия, если заключить соглашение (о свободной торговле. — RT) окажется невозможно», — говорится в сообщении пресс-службы Даунинг-стрит.

Британский премьер выразил стремление достичь договорённости с ЕС. По его словам, в ходе интенсивных переговоров необходимо будет урегулировать «существенные противоречия, в особенности в сфере рыболовства, а также в вопросе о единых правилах игры».

Ранее Евросоюз направил официальное уведомление Великобритании о нарушении королевством соглашения о брексите в связи с принятием законопроекта о внутреннем рынке.

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