ЕС уведомил Британию о нарушении королевством соглашения о брексите

Евросоюз направил официальное уведомление Великобритании о нарушении королевством соглашения о брексите в связи с принятием законопроекта о внутреннем рынке. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Трансляция видеообращения главы ЕК велась в Twitter.

«Как вы знаете, мы призвали Великобританию до конца сентября устранить проблематичные положения из их законопроекта о внутреннем рынке... Крайний срок прошёл вчера, проблематичные положения убраны не были. Поэтому сегодня утром Еврокомиссия решила послать официальное уведомление, которое является первым шагом процедуры устранения нарушений», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, Британия обязана отправить официальный ответ в течение месяца.

В Еврокомиссии отметили, что принятый Британией законопроект нарушает принцип добросовестного выполнения международных обязательств и полностью противоречит протоколу соглашения брексита относительно Ирландии и Северной Ирландии.

В середине сентября стало известно о решении замглавы ЕК Мароша Шефчовича отправиться в Лондон из-за ситуации с возможным нарушением Великобританией соглашения по брекситу.