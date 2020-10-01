ЕС уведомил Британию о нарушении королевством соглашения о брексите
- Reuters
Трансляция видеообращения главы ЕК велась в Twitter.
«Как вы знаете, мы призвали Великобританию до конца сентября устранить проблематичные положения из их законопроекта о внутреннем рынке... Крайний срок прошёл вчера, проблематичные положения убраны не были. Поэтому сегодня утром Еврокомиссия решила послать официальное уведомление, которое является первым шагом процедуры устранения нарушений», — сказала она.
По словам фон дер Ляйен, Британия обязана отправить официальный ответ в течение месяца.
В Еврокомиссии отметили, что принятый Британией законопроект нарушает принцип добросовестного выполнения международных обязательств и полностью противоречит протоколу соглашения брексита относительно Ирландии и Северной Ирландии.
В середине сентября стало известно о решении замглавы ЕК Мароша Шефчовича отправиться в Лондон из-за ситуации с возможным нарушением Великобританией соглашения по брекситу.