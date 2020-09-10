Замглавы ЕК отправится в Лондон из-за ситуации с брекситом
- Reuters
Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера на его странице в Twitter.
«После объявления Великобритании заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович отправляется в Лондон... для экстренного заседания Совместного комитета по брекситу», — говорится в сообщении.
Как уточняет ТАСС, данная поездка связана с публикацией британским правительством законопроекта, который допускает нарушение соглашения Брюсселя и Лондона об условиях европейского развода по итогу брексита.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон выйдет из переговоров по торговому соглашению с ЕС, если сторонам не удастся достигнуть компромисса.