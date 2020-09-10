Замглавы ЕК отправится в Лондон из-за ситуации с брекситом

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Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович отправится в Лондон из-за ситуации с возможным нарушением Великобританией соглашения по брекситу.
Замглавы ЕК отправится в Лондон из-за ситуации с брекситом
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера на его странице в Twitter.

«После объявления Великобритании заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович отправляется в Лондон... для экстренного заседания Совместного комитета по брекситу», — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, данная поездка связана с публикацией британским правительством законопроекта, который допускает нарушение соглашения Брюсселя и Лондона об условиях европейского развода по итогу брексита.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон выйдет из переговоров по торговому соглашению с ЕС, если сторонам не удастся достигнуть компромисса. 

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