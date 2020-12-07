В Люксембурге заявили о риске Британии покинуть Европу после брексита

Короткая ссылка
Великобритания рискует выйти не только из Евросоюза, но и де-факто покинуть всю Европу в случае провала переговоров с ЕС о торговой сделке, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.
В Люксембурге заявили о риске Британии покинуть Европу после брексита
  • Reuters

«Премьер-министр (Великобритании. — RT) Борис Джонсон сказал, что Великобритания покинет ЕС, но не Европу. Если по вине Великобритании переговоры сейчас будут провалены, то Великобритания де-факто покинет Европу», — приводит ТАСС его слова после прибытия на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

По мнению главы МИД Люксембурга, ЕС предлагает Британии «честное и амбициозное» соглашение.

Он также выразил надежду, что Джонсон сдержит своё слово и Лондон не покинет Европу.

В октябре Джонсон призвал соотечественников быть готовыми к тому, что королевству не удастся согласовать с ЕС условия торговой сделки.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в переговорах о брексите между ЕС и Британией сохраняются большие разногласия.

Подробнее об урегулировании ситуации вокруг брексита — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить