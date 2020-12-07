В Люксембурге заявили о риске Британии покинуть Европу после брексита

Великобритания рискует выйти не только из Евросоюза, но и де-факто покинуть всю Европу в случае провала переговоров с ЕС о торговой сделке, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

«Премьер-министр (Великобритании. — RT) Борис Джонсон сказал, что Великобритания покинет ЕС, но не Европу. Если по вине Великобритании переговоры сейчас будут провалены, то Великобритания де-факто покинет Европу», — приводит ТАСС его слова после прибытия на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

По мнению главы МИД Люксембурга, ЕС предлагает Британии «честное и амбициозное» соглашение.

Он также выразил надежду, что Джонсон сдержит своё слово и Лондон не покинет Европу.

В октябре Джонсон призвал соотечественников быть готовыми к тому, что королевству не удастся согласовать с ЕС условия торговой сделки.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в переговорах о брексите между ЕС и Британией сохраняются большие разногласия.

Подробнее об урегулировании ситуации вокруг брексита — в материале RT.