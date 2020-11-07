В ЕС высказались о переговорах по брекситу с Великобританией

Короткая ссылка
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу переговоров о брексите с Великобританией.
В ЕС высказались о переговорах по брекситу с Великобританией
  • © Han Yan/XinHua
  • globallookpress.com

Как она отметила на своей странице в Twitter, между сторонами сохраняются большие разногласия.

«Мы подвели итоги переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сегодня. Был достигнут определённый прогресс, но сохраняются большие разногласия», — сообщила глава ЕК.

По её словам, это, в частности, касается условий рыболовства.

Ранее Джонсон призвал соотечественников быть готовыми к тому, что королевству не удастся согласовать с Евросоюзом условия торговой сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить