В ЕС высказались о переговорах по брекситу с Великобританией
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Как она отметила на своей странице в Twitter, между сторонами сохраняются большие разногласия.
«Мы подвели итоги переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сегодня. Был достигнут определённый прогресс, но сохраняются большие разногласия», — сообщила глава ЕК.
По её словам, это, в частности, касается условий рыболовства.
Ранее Джонсон призвал соотечественников быть готовыми к тому, что королевству не удастся согласовать с Евросоюзом условия торговой сделки.