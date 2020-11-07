В ЕС высказались о переговорах по брекситу с Великобританией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу переговоров о брексите с Великобританией.

Как она отметила на своей странице в Twitter, между сторонами сохраняются большие разногласия.

«Мы подвели итоги переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сегодня. Был достигнут определённый прогресс, но сохраняются большие разногласия», — сообщила глава ЕК.

По её словам, это, в частности, касается условий рыболовства.

Ранее Джонсон призвал соотечественников быть готовыми к тому, что королевству не удастся согласовать с Евросоюзом условия торговой сделки.