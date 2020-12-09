Джонсон назвал неприемлемыми условия Евросоюза для Британии

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что условия, выдвигаемые в настоящий момент Евросоюзом Великобритании, неприемлемы.
Джонсон назвал неприемлемыми условия Евросоюза для Британии
  • Reuters

«Наши друзья в ЕС сейчас настаивают, что, если они примут в будущем новый закон, который мы не будем соблюдать, они автоматически получат право нас наказать. А еще они настаивают, чтобы Британия была единственной в мире страной, у которой бы не было суверенного контроля за собственными рыбопромысловыми водами», — приводит РИА Новости его слова.

Джонсон заявил, что это условия, «которые должен принимать какой-либо премьер-министр этой страны».

Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что Великобритания рискует выйти не только из Евросоюза, но и де-факто покинуть всю Европу в случае провала переговоров с ЕС о торговой сделке.

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