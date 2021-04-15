США заявили об ответственности СВР России за кибератаку на SolarWinds

Соединённые Штаты официально возложили ответственность на Службу внешней разведки (СВР) России за «широкомасштабную кампанию кибершпионажа» с использованием компании SolarWinds.

«Соединённые Штаты официально заявляют, что СВР России, также известная как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, виновна в широкомасштабной кампании кибершпионажа, которая воспользовалась платформой SolarWinds Orion и другими IT-структурами», — говорится в заявлении Белого дома.

Разведсообщество США «в высокой степени уверено в своих оценках относительно причастности СВР», говорится в заявлении Белого дома.

Там также отметили, что «доступ СВР» к данным SolarWinds якобы дал ведомству возможность «шпионить за более чем 16 тыс. компьютерных систем по всему миру или потенциально нарушать их работу».

В середине декабря 2020 года американские СМИ сообщили, что некие связанные с иностранными правительствами хакеры взломали системы, принадлежащие ряду федеральных ведомств США. Позднее факт взлома подтвердили офис директора Нацразведки, ФБР и CISA.

Американские спецслужбы заявили, что Россия может быть причастна к инциденту. В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что Москва не причастна ни к последней, ни к прочим кибератакам на американские объекты, а выдвигаемые против неё обвинения голословны и вызваны русофобией.