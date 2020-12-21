В Кремле отвергли причастность России к хакерским атакам в США

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает причастность к хакерским атакам на правительственные сети в США.
В Кремле отвергли причастность России к хакерским атакам в США
  • Reuters

«Россия не причастна к таким атакам, и в частности к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно», — сказал представитель Кремля.

Он также назвал любые обвинения в адрес России «абсолютно голословными».

«(Они. — RT) скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах», — подчеркнул Песков.

17 декабря офис директора Нацразведки США, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) сделали совместное заявление, в котором говорится о выявленном «значительном киберинциденте», который «затронул сети внутри федерального правительства».

В Министерстве энергетики США уточнили, что данный инцидент не затронул работу Национального управления США по ядерной безопасности (NNSA).

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва «постоянно и последовательно» задействует киберсредства против Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что за крупной кибератакой на Соединённые Штаты может стоять Китай.

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