«Киберинцидент» не затронул Управление ядерной безопасности США

«Киберинцидент», который, предположительно, затронул сети внутри федерального правительства США, не оказал влияния на работу Национального управления США по ядерной безопасности (NNSA). Об этом заявили в Министерстве энергетики страны.

«На данный момент расследование установило, что вирус был изолирован в деловой части сети и не повлиял на важные функции национальной безопасности, в том числе и на Национальное управление США по ядерной безопасности», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что были предприняты действия для борьбы с угрозой.

Ранее офис директора Нацразведки, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) сделали совместное заявление, в котором говорится о выявленном «значительном киберинциденте», который «затронул сети внутри федерального правительства».