В США заявили о затронувшем сети внутри правительства «киберинциденте»

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Офис директора нацразведки, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) сделали совместное заявление, в котором говорится о выявленном «значительном киберинциденте», который «затронул сети внутри федерального правительства».
В США заявили о затронувшем сети внутри правительства «киберинциденте»
  • Reuters

Текст заявления опубликован на сайте CISA.

В сообщении отмечается, что «это развивающаяся ситуация».

Ведомства заявили, что продолжают «работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании».

«ФБР ведёт расследование и собирает разведывательные данные, чтобы установить виновников этой угрозы, преследовать их и нарушить их планы», — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «постоянно и последовательно» задействует киберсредства против Вашингтона. Об этом он сообщил, комментируя информацию СМИ о кибератаках на американские институты со стороны хакеров, якобы действовавших по распоряжению российских властей.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг эти обвинения.

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