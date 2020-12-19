Трамп заявил о возможной причастности КНР к кибератаке на США

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай может стоять за крупной кибератакой на Соединённые Штаты.

По его словам, «кибератака выглядит масштабнее в фейковых СМИ, чем в реальности».

Трамп рассказал, что его подробно проинформировали о случившемся. Он отметил, что «всё под контролем».

«Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку мейнстримные СМИ, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (а он мог!)», — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее офис директора Нацразведки США, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) сделали совместное заявление, в котором говорится о выявленном «значительном киберинциденте», который «затронул сети внутри федерального правительства».

В Министерстве энергетики США уточнили, что данный инцидент не затронул работу Национального управления США по ядерной безопасности (NNSA).