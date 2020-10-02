Смена концепции: что стоит за словами главы штаба обороны Великобритании о «политической войне» с Россией и Китаем

Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что противники Лондона «из числа авторитарных держав», включая Россию и Китай, угрожают национальной безопасности страны и ведут против неё «политическую войну». В связи с этим Картер представил новую концепцию безопасности, в которой подчёркивается необходимость вести борьбу «ниже порога войны», чтобы не дать противникам возможности достичь их целей. Эксперты отмечают, что Лондон уже давно ведёт такую деятельность против Москвы в виде постоянной информационной войны.

Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что противники Соединённого Королевства «из числа авторитарных держав», в том числе Россия и Китай, угрожают национальной безопасности страны, ведя против неё «политическую войну». Об этом он сказал в ходе своего выступления 30 сентября в британском аналитическом центре Policy Exchange.

«Первым делом мы должны уяснить, что угрозы нашей национальной безопасности, нашим ценностям и процветанию эволюционировали и заметно диверсифицировались. Наши противники из числа авторитарных держав рассматривают стратегический контекст как непрерывную борьбу, в которой используются невоенные и военные средства без оглядки на какое-либо различие между военным и мирным временем», — утверждает Картер.

По словам высокопоставленного военачальника, эти режимы «полагают, что они уже вовлечены в интенсивную форму конфликта, который носит преимущественно политический характер».

«Их стратегия «политической войны» нацелена на разрушение сплочённости, подрыв экономической, политической и социальной устойчивости, а также борьбу за стратегическое преимущество в ключевых регионах мира», — уверен военачальник.

В числе стран, использующих методы «за нижним порогом военных действий», Картер перечислил Россию, Китай, Иран и КНДР.

Существенное внимание в своём выступлении Ник Картер уделил России — она упоминалась в докладе пять раз. К примеру, ссылаясь на данные Австралийского института стратегической политики, глава штаба обороны завил, что «различные субъекты манипулируют информационной средой для использования пандемии COVID-19 в стратегических целях». В их числе, пояснил Картер, продвижение Россией своей вакцины и распространение «дезинформирующих нарративов».

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Также генерал заявил, что Москва якобы полагается на услуги частных армий и охранных структур для заполнения «вакуумов безопасности» в отдельных регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. По его словам, подобный военный потенциал позволяет в ограниченной степени демонстрировать свою мощь и вносить изменения в региональные балансы сил для достижения стратегического преимущества.

Кроме того, Картер обвинил Россию в том, что она «регулярно прибегает к кибератакам и информационным атакам на своих противников»: «Примечательными примерами были атаки на финансовый и энергетический секторы Украины в 2017 году и Организацию по запрещению химического оружия в 2018 году. Иран и Северная Корея следуют её примеру».

Москва неоднократно опровергала подобные обвинения. В частности, после заявления Нидерландов о якобы причастности четверых россиян к «атаке» на ОЗХО МИД России вручил ноту протеста послу королевства Рене Джонс-Бос и заявил, что Москва расценивает инцидент с задержанием и выдворением российских граждан «как провокацию в связи с линией РФ в ОЗХО, направленной против политизации деятельности этой авторитетной международной структуры и придания ей атрибутивных функций в нарушение КЗХО и Устава ООН».

Новая концепция

В заявлении Картера отмечается, что для борьбы с новыми вызовами Великобритании нужно коренным образом изменить своё мышление. В связи с этим он представил план под названием «Комплексная операционная концепция», в рамках которого проводится разграничение между проведением различных операций и полноценными военными действиями, а тактику сдерживания противников предлагается сделать более гибкой.

«Тем самым признаётся необходимость соперничества ниже порога войны в целях предотвращения войны и недопущения достижения противниками своих целей в рамках «стратегии свершившегося факта». Подобные примеры мы уже видели в Крыму, на Украине, в Ливии и иных случаях», — отметил Картер.

Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер

Reuters

© Henry Nicholls

В концепции также предлагается сделать упор на укрепление взаимодействия с союзниками и провести модернизацию, направленную на развитие информационных систем. При этом отмечается, что в соответствии с планом Великобритания будет более активно использовать свои вооружённые силы, а не только размещать их для сдерживания противника. Под этим подразумевается и проведение боевых операций, подчеркнул Картер.

Издание Financial Times отмечает, что глава британского штаба обороны представил новую концепцию сдерживания в преддверии публикации правительственного анализа оборонной и внешней политики Великобритании, которая запланирована на ноябрь.

Предполагается, что по его итогам власти страны сделают больший упор на наращивание сил и средств для борьбы в киберпространстве, а также разработку и совершенствование технологий искусственного интеллекта и БПЛА, отказавшись от традиционных средств ведения войны вроде танков или авианосцев.

«Солнцу некоторых вооружений индустриальной эпохи придётся постепенно закатиться, чтобы могло взойти солнце новых потенциалов. Вопрос в том, как нам не заплутать в ночи», — цитирует Financial Times Ника Картера.

Парад обвинений

Напомним, за последнее время Великобритания неоднократно выдвигала против России обвинения в кибератаках и вмешательстве во внутренние дела страны.

Так, в июле Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) обвинил русских хакеров, якобы связанных со спецслужбами, в попытке украсть данные по разработке вакцины от COVID-19. При этом NCSC «из соображений безопасности» отказался назвать, какие именно организации подверглись атакам с использованием вредоносных программ, уточнив лишь, что речь идёт об учреждениях в Британии, США и Канаде.

Здание МИД России

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Ответственность за киберпреступления тогда была возложена на хакерскую группу APT29, известную как Cozy Bear и The Dukes, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения Лондона в кибератаках голословными, а также заявил, что Россия не приемлет подобные выпады в свою сторону.

«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно: Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — сказал он.

Вскоре после обвинений в кибератаках комитет парламента по разведке и безопасности Великобритании обнародовал доклад, в котором утверждалось, что Москва якобы вмешивалась в парламентские выборы в стране, а также в референдумы о независимости Шотландии и о выходе Британии из состава Евросоюза.

Авторы доклада заявили, что Россия представляет собой угрозу для безопасности Британии, которая является одной из «основных целей российской разведки на западном направлении». Они также отметили необходимость наделить британские спецслужбы дополнительными полномочиями, чтобы те имели возможность «противостоять российской угрозе».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, комментируя публикацию доклада, сказала, что документ представляет собой «русофобию в фейковой огранке».

В свою очередь, Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране: «Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела».

Профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в разговоре с RT заметил, что, если следовать логике главы штаба обороны Великобритании, получается, что любая страна, которая в отношениях с Западом хотя бы минимально пытается отстаивать свои интересы, подрывает его безопасность.

«Социальные системы и структуры Запада находятся в состоянии нарастающей деградации. Естественно, в этом кто-то должен быть виноват. Но нельзя признаться, что сама Британия или США допустили какие-то ошибки в развитии. Соответственно, должен быть найден виновный, который испортил их «выдающиеся достижения». Поиск врага становится навязчивой идеей. Чем дальше ухудшается социальная ситуация, тем активнее и агрессивнее становится поиск врага», — отметил Евстафьев.

Эксперт подчеркнул, что в данном случае Великобритания следует во внешнеполитическом фарватере Соединённых Штатов, которые пытаются убедить мировую общественность в том, что кибератаки и информационные манипуляции — это нормальные средства конкуренции мирного времени.

«Это довольно опасный процесс, поскольку несёт в себе угрозу неконтролируемой эскалации. Такие методы ведения войны могут в какой-то момент выйти из-под контроля», — пояснил Евстафьев.

В свою очередь, политолог Александр Асафов отметил, что правового основания в заявлениях Ника Картера, британских правительственных служб и парламентских комитетов нет — это часть агрессивной риторики, направленной против России, которая дополняется из года в год. При этом эксперт подчеркнул, что описанная в концепции Картера деятельность «ниже порога войны» против России уже давно ведётся и будет вестись в виде постоянной информационной войны.

«Ненавидеть Россию, придумывать новые угрозы для её демонизации — работа, которая имеет несколько временных циклов. Сейчас идёт очередной цикл, который нужно чем-то наполнять. Необходимо поставлять новые отчёты, в которых должно быть обозначено, что Россия — страшная угроза всему миру, поэтому для противостояния ей спецслужбам, СМИ и аналитическим организациям нужны немалые средства», — заключил эксперт.