Список из 25 человек: Лондон ввёл персональные санкции против россиян за «нарушения прав человека»

Правительство Великобритании ввело персональные санкции против граждан России и Саудовской Аравии за «нарушения прав человека». В санкционный список, опубликованный на сайте британского правительства, попал глава СК Александр Бастрыкин и ещё 24 россиянина, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского в ноябре 2009 года. Попавшим под санкции будет запрещён въезд в Британию. Как отметили в посольстве России в Лондоне, включение в список представителей высшего руководства Генпрокуратуры и Следственного комитета вызывает возмущение. Москва оставляет за собой право на ответные шаги, подчеркнули дипломаты.

Великобритания ввела новые персональные санкции против ряда граждан России за причастность к нарушениям прав человека. Список опубликован на сайте британского правительства.

Всего в него вошли 25 россиян, которых власти Соединённого Королевства считают причастными к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В списке, в частности, есть имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Попавшим в санкционный список гражданам будет запрещён въезд на территорию Великобритании, а также заморозят их счета в британских банках, если таковые будут обнаружены. О намерении ввести санкции накануне через газету Financial Times сообщил глава МИД Британии Доминик Рааб.

«Благодаря этому законопроекту у Великобритании появятся новые полномочия, чтобы не дать тем, кто связан с серьёзными злоупотреблениями и нарушениями в сфере прав человека, въезжать в Великобританию, переводить деньги через наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики», — приводит издание слова министра.

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Санкции также ввели против ряда граждан Саудовской Аравии. В их случае в список попали лица, причастные к убийству журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

«Это наглядный пример того, как Великобритания будет действовать в мире как сила добра, вступаясь за права человека. Мы не позволим тем, кто стремится причинить боль и разрушить жизни невинных жертв, извлекать выгоду из преимуществ, которые может предложить Великобритания», — заявил глава британской дипломатии.

Посольство России в Лондоне заявило, что включение Великобританией в список санкций представителей высшего руководства Генпрокуратуры и СК вызывает возмущение.

«Особенное возмущение вызывает включение в санкционный список представителей высшего руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, а также судей», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом.

«Российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги в связи с недружественным решением Великобритании», — подчеркнули дипломаты.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT отметил, что данные действия можно охарактеризовать как политическую акцию необоснованной агрессии в отношении России.

«Смерть Сергея Магнитского случилась довольно давно и странен выбор основных мишеней, против которых будут введены персональные санкции. Данная ситуация напоминает заочную политическую расправу, которая, по мнению инициаторов, совершенно безопасна. Полагаю, что меры, которые предпримет Россия, будут симметричными, что, естественно, Великобритании не понравится», — отметил политолог.

Дело Магнитского

Напомним, в 2008 году один из аудиторов инвестиционного фонда Hermitage Capital — Сергей Магнитский — был арестован по обвинению в создании схем уклонения от уплаты налогов для основателя фонда, американо-британского бизнесмена Уильяма Браудера.

Браудер с 1995 по 2007 год считался крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Российские фискальные и следственные органы впоследствии установили, что инвестор не перечислял налоги с деятельности нескольких компаний и намеренно способствовал их банкротству.

Уильям Браудер в конгрессе США

Gettyimages.ru

© Drew Angerer

С помощью этих компаний фонд Браудера перечислял деньги кипрским учредителям под видом дивидендов, незаконно применяя льготные налоговые ставки в размере 5 и 10% вместо положенных 15%.

Сергей Магнитский был арестован по обвинению в причастности к созданию этих схем. В 2009 году он умер в тюрьме от сердечной недостаточности. Сам Браудер позже заявил, что Магнитский якобы вскрыл факты коррупции в российской элите, а его смерть является заказным политическим убийством.

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Впоследствии основатель Hemritage Capital стал главным инициатором создания «Акта о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского», который также известен как «Закон Магнитского», принятый конгрессом США в декабре 2012 года.

Этот закон предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц и сотрудников силовых ведомств, по мнению Вашингтона, причастных к смерти Магнитского. Схожие законы или поправки были приняты властями Великобритании, Канады, а также стран Прибалтики.

В России Уильям Браудер был дважды заочно осуждён за неуплату налогов: в 2013 году на девять лет по делу о неуплате налогов на сумму 522 млн рублей и в 2017 году ещё на один срок в девять лет за преднамеренное банкротство и неуплату налогов более чем на 3 млрд рублей.

Личная заинтересованность

Стоит отметить, что Доминик Рааб в бытность депутатом парламента в 2012 году был инициатором принятия поправки Магнитского в Великобритании. Он сообщил газете Financial Times, что поддерживал контакты с вдовой Магнитского, Натальей, а дело аудитора фонда Hermitage Capital принимает «близко к сердцу».

Рааб назвал Магнитского «Солженицыным своего поколения», который придал огласке преступления в стране, которую он любил, отмечает газета.

Заседание британского парламента

Reuters

© UK Parliament/Jessica Taylor

В 2019 году Рааб в своей статье для газеты Daily Telegraph пообещал, что правительство Великобритании задействует поправку Магнитского к закону о санкциях после выхода из состава Евросоюза.

Данные действия можно квалифицировать исключительно как вмешательство во внутренние дела России, отметил в разговоре с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Это очередной недружественный акт со стороны Великобритании в отношении России. История со списком Магнитского является надуманной, в ней проявилась антироссийская направленность современной британской политики, которая идёт в фарватере США и другими младшими американскими союзниками», — отметил политолог.

Данное решение Великобритании может привести к зеркальным действиям со стороны России, считает Владимир Шаповалов.

Великобритания всегда находится в авангарде антироссийской политики, поэтому подобного рода инициативы направлены в первую очередь на то, чтобы сохранять на высоком уровне конфронтацию, которая есть между двумя государствами, напомнил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Сейчас МИД Великобритании демонстрирует, что будет использовать всевозможные ситуации, которые связаны с Россией, чтобы дальше раскручивать санкционный маховик, для чего нужны убедительные поводы. Лондон эти поводы довольно часто не может найти в настоящем времени, просто потому что их нет, поэтому их либо выдумывает, как это было в случае с отравлением Скрипалей, либо пытается достать из прошлого», — подчеркнул эксперт.

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Владимир Шаповалов отметил, что власти Британии решили вспомнить о деле Магнисткого именно сейчас из-за сложной внутриполитической ситуации — последствий пандемии коронавируса, а также падения экономики из-за выхода из ЕС.

Действия, необходимые для решения этих задач могут быть довольно болезненными и сказаться на уровне жизни каждого рядового британца, добавил политолог.

«Правительство Великобритании занимается сейчас совершенно спекулятивными вопросами, связанными с мифической российской угрозой, потому что пытается сменить повестку, старается уйти от решения проблем, которые не в состоянии решить», — отметил Владимир Шаповалов.

С такой оценкой ситуации согласен и Никита Данюк. По его мнению, чтобы сместить фокус общественного внимания с обсуждения внутренних проблем, власти Британии вбрасывают в информационное пространство новые санкционные инициативы.