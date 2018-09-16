Безвыходное положение: в Лондоне заявили о невозможности ввести санкции против России по делу Скрипалей из-за брексита

Cанкции против России по делу Скрипалей могут быть введены только после завершения выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом членам парламента сообщил министр безопасности Бен Уоллес. Фактически, введение новых ограничительных мер может быть отложено на два года, так как переходный период брексита закончится в конце 2020 года. Перерыв в санкционной политике Лондона связан с его намерениями использовать ограничения в отношении России согласно «поправке Магнитского», которая была принята властями в мае этого года, пояснил Уоллес. Эксперты отмечают, что сейчас Великобритания должна согласовывать ограничительные меры с общей позицией Евросоюза, а новые санкции могут быть схожи с американскими и быть более жёсткими.

Глава Департамента внутренних дел и безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не сможет ввести санкции против Москвы по делу об отравлении Скрипалей до тех пор, пока страна окончательно не выйдет из состава Евросоюза. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщила газета The Telegraph.

Речь идёт о принятой в мае этого года «поправке Магнитского» — аналоге американского закона. Эта поправка предусматривает заморозку активов и запрет на въезд в страну для официальных лиц, которых обвиняют в коррупции или нарушении прав человека. Кроме того, согласно поправке, имена этих лиц будут преданы публичной огласке.

По словам Уоллеса, она не вступит в силу до полного завершения брексита, так как является частью Закона о санкциях, который будет определять самостоятельное применение новых ограничительных мер правительством Великобритании без согласования с центральным аппаратом ЕС в Брюсселе.

Замглавы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес

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Газета уточняет, что представители властей отказались назвать точную дату, когда «поправка Магнисткого» вступит в силу. Официально брексит завершится 29 марта 2019 года, однако за этим последует переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Таким образом, применить законопроект для введения нового пакета санкций получится только через два года.

Однако министр безопасности Уоллес заверил британских парламентариев, что как только поправка вступит в действие, санкции, принятые по ней, будут более жёсткими, чем раньше.

«В ситуации с брекситом есть победители и проигравшие. В этом случае в выигрыше будет Великобритания, особенно в плане внешней политики и режима санкций — мы сможем принимать решения, которые будут более эффективными», — приводит слова политика газета The Guardian.

Заокеанский пример

Ранее в США комитет сената по банковской деятельности опубликовал доклад, согласно которому против России сейчас действует не менее 58 различных санкционных пакетов и постановлений, принятых администрациями Барака Обамы и Дональда Трампа. На том заседании присутствовал Дэниэл Фрэнд, отвечавший за санкции при президенте Обаме. Бывший функционер Белого дома предупредил, что эффективность американских санкций против Москвы находится под вопросом и преувеличивать их результаты не стоит.

«Санкции сами по себе очень редко приводят к тому, что их цель сдаётся или признаёт своё поражение. Они работают гораздо медленнее, чем вам того хочется или чем вы пообещали своим боссам и конгрессу. Но если их поддерживать, следить за выполнением, эффект будет накапливаться со временем, особенно если будут применяться и другие формы давления», — приводит британская газета слова Фрэнда.

Лондон действительно должен согласовывать вводимые им санкции с общей позицией Евросоюза, поэтому британским политикам придётся подождать два года, чтобы ввести более жёсткие ограничительные меры, отметила в разговоре с RT руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

«Сейчас действуют санкции ЕС, и, пока Великобритания формально остаётся членом союза, вводить новые меры достаточно проблематично, так как это должно соответствовать общему решению Евросоюза. Отдельные, личные санкции Лондон будет вводить после того, как выйдёт из ЕС. Безусловно, отрыв от внешней политики ЕС позволит принимать более жёсткие решения. Однако сложно сказать, что будет через два года. Эти санкции могут быть аналогичным американским, более жёсткими чем те, которые вводит Европа. И Великобритания готова пойти по более жёсткому пути», — пояснила эксперт.

Абсурдное наказание

Кроме дискуссии о более серьёзном давлении на Россию, власти Великобритании обсуждают и интервью Руслана Боширова и Александра Петрова, которое они дали телеканалу RT. Напомним, в беседе с главным редактором канала Маргаритой Симоньян они отвергли заявление о своей причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В свою очередь представитель премьера Терезы Мэй заявил, что это интервью якобы содержит ложь и фабрикации, не уточнив, какие именно.

Другие британские официальные лица, пожелавшие остаться неизвестными, выразили мнение, что интервью является своеобразным наказанием за проваленное «задание». Неназванные чиновники отмечают, что оба россиянина были «принесены в жертву» за то, что попали в объективы камер наблюдения в Солсбери, передвигались на общественном транспорте и якобы выбросили флакон с отравляющим веществом в городском парке, пишет газета The Daily Telegraph.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с RT отметил, что на такой абсурдный шаг не пошла бы ни одна мировая спецслужба.

«Спецслужбы своих агентов так не наказывают. Это несерьёзно. Ни одна из мировых спецслужб не будет свою агентуру предлагать на заклание таким образом», — отметил Гончаров.

При этом эксперт выразил сомнение, что официальный Лондон откажется от продолжения нагнетания обстановки по делу Скрипалей.

Также по теме «Солсбери приветствует туристов»: как в России и Британии отреагировали на интервью Боширова и Петрова главреду RT В МИД Великобритании менее чем через час отреагировали на публикацию интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей Александра Петрова и...

«Уверен, ни одна спецслужба, даже если бы произошёл такой инцидент, никто и никогда не стал бы делать с ними интервью и показывать их. Но у меня есть большие сомнения, что мы сможем убедить англичан в обратном. Даже не смотря на то, что они не скрывают своих лиц, своего места работы. Если бы кто-то выезжал на такую операцию, то эти люди никогда бы не засветились на камерах. Они бы действовали совершенно по-другому. Эта английская провокация будет доведена до конца, и никакие наши контраргументы на них неё не повлияют», — заключил Сергей Гончаров.

Вечеринка перед Солсбери

Кроме того, британская газета The Sun опубликовала рассказ постояльца лондонской гостиницы CityStay Hotel, где перед поездкой в Солсбери останавливались Петров и Боширов. В таблоиде указано, что россияне сняли номер с двумя кроватями за £75 за ночь. Один из других гостей отеля рассказал газете, что впоследствии узнал Петрова по записям камер наблюдения, которые распространила британская полиция. Подробности соседства с россиянами он сообщил на условиях анонимности. Он утверждает, что Петров и Боширов весьма шумно провели ночь в компании неизвестной женщины, и возможно, запрещённых веществ.

«Это был субботний вечер, поэтому в гостинице было тихо. Но я отчётливо слышал запах марихуаны, исходивший из их комнаты. Он чувствовался у двери и в коридоре, ошибиться было нельзя. Время было около 7 часов вечера», — сообщил анонимный очевидец.

Британские СМИ, публикуя всё более фантастические «подробности» об отравлении Скрипалей, преследуют коммерческие цели, отметил доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин Он напомнил, что сенсационные открытия, фантастические расследования привлекают внимание людей.

«Прессу больше покупают, и все зарабатывают деньги. Всем хорошо — журналистам и издателям. Поэтому это будет продолжаться, и будут появляться новые версии… Это всё абсолютно недоказуемо, ведь прошло уже более полугода. Им нужно оправдать вывод о причастности России, который был получен без тщательного расследования», — подчеркнул Топорнин.

По его словам, в отсутствие реальных и убедительных доказательств со стороны британских властей, горячую тему будут подогревать таблоиды.