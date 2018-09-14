Эксперт назвал провокацией заявление США о подготовке новых санкций из-за дела Скрипалей

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT заявление Госдепа о подготовке нового «жёсткого» пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей.

Отмечается, что США могут отказаться от введения ограничительных мер, если Россия предоставит инспекторам доступ к своим химическим объектам.

По мнению Шатрова, ни одна страна в мире не согласится на инспекцию со стороны другого государства, «которое на это не имеет никаких прав».

«Существуют ОЗХО, международные договоры и нормы международного права. Российская Федерация уничтожила химическое оружие. Никаких химических объектов военного назначения на территории нашей страны нет. Кстати, США до сих пор не уничтожили все запасы химоружия, ссылаясь на недостаток финансирования на эти цели. Тем не менее Россия не претендует на тотальные проверки на американских объектах по хранению запасов химического оружия, рассчитывая, что США всё же соблюдают нормы международного права и договорённости», — заявил эксперт.

Шатров также пояснил, для чего выдвигаются подобные условия.

«Понятно, что такое предложение сделано с одной целью: чтобы мы на него отреагировали отрицательно, чтобы это стало дополнительным основанием для введения санкций и каких-то других ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Как можно оценить предложение, которое делается с целью, чтобы его не приняли? Я думаю, как провокацию», — заключил он.

Ранее помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что Вашингтон занимается проработкой нового пакета санкций против Москвы.