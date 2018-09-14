Антонов назвал путём в никуда продолжение санкционной политики США в отношении России

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Посол России в США Анатолий Антонов назвал «путём в никуда» введение возможных новых санкций со стороны Вашингтона в отношении Москвы.

«Подчеркну, введение всё новых и новых рестрикций против России — путь в никуда. Наша страна выдержит давление. А вот жертвами станут американские компании. С подачи своей же администрации они потеряют значительные доходы, уступив позиции на рынке нашей страны», — рассказал дипломат, отвечая на вопросы журналистов.

Антонов отметил, что в России работают порядка 3 тыс. фирм с американским капиталом, на которых занято около 180 тыс. человек, а их совокупные капиталы составляют около $75 млрд.

«Уходить из России они не хотят. Это подтвердил майский Петербургский международный экономический форум, где наиболее многочисленная бизнес-делегация, как и в прошлом году, была из США — более 550 участников», — подчеркнул посол.

Ранее помощник госсекретаря Соединённых Штатов Маниша Сингх заявила, что Вашингтон занимается проработкой нового «жёсткого» пакета санкций против Москвы.

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с Inforeactor прокомментировал санкционную политику Вашингтона против Москвы.

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