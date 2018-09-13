В Госдепе рассказали о подготовке нового «жёсткого» пакета антироссийских санкций

Короткая ссылка
Помощник госсекретаря Соединённых Штатов Маниша Сингх заявила, что Вашингтон занимается проработкой нового «жёсткого» пакета санкций против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg.
В Госдепе рассказали о подготовке нового «жёсткого» пакета антироссийских санкций
  • © Alex Wong/Getty Images/AFP

«Мы планируем ввести в действие очень жёсткий второй пакет санкций», — уточнила она.

Отмечается, что введение второго пакета запланировано на ноябрь текущего года.

По словам Сингх, ограничения могут вступить в силу в том числе в связи с отказом России предоставить экспертам доступ к различным объектам для получения США «поддающихся проверке сведений» о том, что страна не намерена «использовать химическое оружие в будущем».

27 августа сообщалось, что в силу вступили антироссийские санкции США в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. 

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с Inforeactor прокомментировал санкционную политику Вашингтона против Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить