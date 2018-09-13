В Госдепе рассказали о подготовке нового «жёсткого» пакета антироссийских санкций

Помощник госсекретаря Соединённых Штатов Маниша Сингх заявила, что Вашингтон занимается проработкой нового «жёсткого» пакета санкций против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы планируем ввести в действие очень жёсткий второй пакет санкций», — уточнила она.

Отмечается, что введение второго пакета запланировано на ноябрь текущего года.

По словам Сингх, ограничения могут вступить в силу в том числе в связи с отказом России предоставить экспертам доступ к различным объектам для получения США «поддающихся проверке сведений» о том, что страна не намерена «использовать химическое оружие в будущем».

27 августа сообщалось, что в силу вступили антироссийские санкции США в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с Inforeactor прокомментировал санкционную политику Вашингтона против Москвы.