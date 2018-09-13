В Госдепе считают, что Россия потеряла «десятки миллиардов долларов» из-за санкций США

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Помощник госсекретаря Соединённых Штатов Маниша Сингх полагает, что российская экономика потеряла «десятки миллиардов долларов» из-за введённых против страны американских санкций.
В Госдепе считают, что Россия потеряла «десятки миллиардов долларов» из-за санкций США
  • AFP

«Мы считаем, что наши санкции в совокупности обошлись российскому правительству в десятки миллиардов долларов, в дополнение к более широкому воздействию на государственные сектора и эффекту охлаждения в целом относительно перспектив российской экономики», — цитирует её РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российско-американские отношения в настоящий момент «отравлены».

27 августа сообщалось, что в силу вступили санкции против России, которые были введены США в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. 

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