Лавров оценил состояние российско-американских отношений
Он отметил, что в отношениях с партнёрами уже стало постоянной мантрой США, «когда чуть что не так», сразу объявлять меры принудительного воздействия.
«Я не думаю, что можно рассчитывать на долгосрочный успех в такой политике», — приводит слова Лаврова РИА Новости.
При этом министр отметил, что Москва удовлетворена тем, что у России и США есть профессиональный канал общения по Сирии.
Ранее Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном нарастают конфронтация и напряжённость.
Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал данное заявление министра иностранных дел России.