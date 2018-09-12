Лавров оценил состояние российско-американских отношений

Российско-американские отношения в данный момент «отравлены». Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках форума молодых дипломатов на полях ВЭФ.

Он отметил, что в отношениях с партнёрами уже стало постоянной мантрой США, «когда чуть что не так», сразу объявлять меры принудительного воздействия.

«Я не думаю, что можно рассчитывать на долгосрочный успех в такой политике», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

При этом министр отметил, что Москва удовлетворена тем, что у России и США есть профессиональный канал общения по Сирии.

Ранее Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном нарастают конфронтация и напряжённость.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал данное заявление министра иностранных дел России.