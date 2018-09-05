Лавров сообщил о росте конфронтации между Москвой и Вашингтоном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что между Москвой и Вашингтоном нарастают конфронтация и напряжённость.

«Если брать накал политических страстей, накал риторики… да, конфронтация нарастает, напряжённость нарастает», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Лаврова, Вашингтон инициировал продвижение НАТО к российским границам, это происходит «в виде размещения военной инфраструктуры» на границах России.

Министр добавил, что США, Великобритания, ФРГ, Франция и Канада размещают свои батальоны в Прибалтике и на территории других стран, которые «граничат с бывшим Советским Союзом».

«Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение», — отметил Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что США манипулируют долларом.