Лавров сообщил о росте конфронтации между Москвой и Вашингтоном

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что между Москвой и Вашингтоном нарастают конфронтация и напряжённость. 

«Если брать накал политических страстей, накал риторики… да, конфронтация нарастает, напряжённость нарастает», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Лаврова, Вашингтон инициировал продвижение НАТО к российским границам, это происходит «в виде размещения военной инфраструктуры» на границах России.

Министр добавил, что США, Великобритания, ФРГ, Франция и Канада размещают свои батальоны в Прибалтике и на территории других стран, которые «граничат с бывшим Советским Союзом».

«Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение», — отметил Лавров. 

Ранее глава МИД России заявил, что США манипулируют долларом.

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