Лавров заявил о желании США создать «долгосрочный опасный раздражитель» на границе с Россией
Он заявил, что хочет спросить у американской стороны, есть ли у неё «какой-то интерес на Украине — за 10 тыс. километров».
«Я не знаю, что Соединённые Штаты ищут на Украине, кроме того что они хотят создать новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно на границе с Российской Федерацией», — сказал министр.
Также Лавров отметил, что Франция и Германия не могут повлиять на президента Украины Петра Порошенко, но это могут сделать США.