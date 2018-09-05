Лавров заявил о желании США создать «долгосрочный опасный раздражитель» на границе с Россией

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Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что не видит других целей США на Украине, кроме желания создать «новый долгосрочный опасный раздражитель» на границе с Россией.

Он заявил, что хочет спросить у американской стороны, есть ли у неё «какой-то интерес на Украине — за 10 тыс. километров».

«Я не знаю, что Соединённые Штаты ищут на Украине, кроме того что они хотят создать новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно на границе с Российской Федерацией», — сказал министр.

Также Лавров отметил, что Франция и Германия не могут повлиять на президента Украины Петра Порошенко, но это могут сделать США.

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