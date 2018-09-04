Лавров: нормандский формат после убийства Захарченко собирать кощунственно

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что нормандский формат переговоров после гибели главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко собирать кощунственно, особенно в свете того, что в Берлине и Париже не осудили это убийство.
Лавров: нормандский формат после убийства Захарченко собирать кощунственно
  • Reuters

«Нормандский формат — мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Он отметил, что Франция и Германия не могут повлиять на украинского президента Петра Порошенко, но это могут сделать США.

Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Россию вернуться за стол переговоров для урегулирования ситуации в Донбассе.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить