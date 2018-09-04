Лавров: нормандский формат после убийства Захарченко собирать кощунственно
- Reuters
«Нормандский формат — мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке», — приводит РИА Новости слова Лаврова.
Он отметил, что Франция и Германия не могут повлиять на украинского президента Петра Порошенко, но это могут сделать США.
Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Россию вернуться за стол переговоров для урегулирования ситуации в Донбассе.
Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.