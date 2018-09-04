Лавров: нормандский формат после убийства Захарченко собирать кощунственно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что нормандский формат переговоров после гибели главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко собирать кощунственно, особенно в свете того, что в Берлине и Париже не осудили это убийство.

«Нормандский формат — мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Он отметил, что Франция и Германия не могут повлиять на украинского президента Петра Порошенко, но это могут сделать США.

Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Россию вернуться за стол переговоров для урегулирования ситуации в Донбассе.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.