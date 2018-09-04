Песков назвал теракт в ДНР попыткой дестабилизировать обстановку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о теракте в самопровозглашённой Донецкой народной республике, заявил, что он является попыткой дестабилизировать ситуацию.

«Я оставляю это без комментариев. Скажу лишь, что налицо террористический акт, налицо попытка дестабилизации обстановки», — заявил Песков в ответ на просьбу объяснить правовые основания для помощи ДНР в расследовании теракта, в котором погиб глава республики Александр Захарченко.

3 сентября руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа сказал журналистам, что специалисты ведомства уже помогают в ДНР расследовать убийство Захарченко.

Ранее Песков заявил, что не удастся избежать последствий убийства Александра Захарченко.

Глава ДНР погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка.

Постоянный представитель России в контактной группе в Минске по Донбассу Борис Грызлов заявил о намерении поднять на очередном заседании вопрос о международном расследовании убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.