Песков: Россия была и остаётся приверженной минскому процессу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия была и остаётся приверженной минскому процессу.

«Россия была и остаётся страной, приверженной минскому процессу. Но также Россия была и остаётся страной, которая всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию этих договорённостей», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, после убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко сложно о чём-то говорить с украинской стороной.

«После произошедшего террористического акта, наверное, сложно о чём-то говорить с украинской стороной», — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве сомневаются в том, что Киев прекратит саботаж минских договорённостей в ближайшей перспективе.