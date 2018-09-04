Грызлов: Россия поставит в контактной группе вопрос о расследовании убийства Захарченко
- © DIMITAR DILKOFF
- AFP
«Завтра на заседании контактной группы мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко», — цитирует его РИА Новости.
По словам Грызлова, расследование должно быть максимально открытым и объективным, к нему необходимо привлечь всех участников минского процесса.
Глава ДНР погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал гибель Захарченко провокацией, направленной на срыв Минских соглашений.