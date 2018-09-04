Грызлов: Россия поставит в контактной группе вопрос о расследовании убийства Захарченко

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Россия намерена на заседании контактной группы в Минске по Донбассу поднять вопрос о международном расследовании убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом заявил постоянный представитель России в группе Борис Грызлов.
Грызлов: Россия поставит в контактной группе вопрос о расследовании убийства Захарченко
  • © DIMITAR DILKOFF
  • AFP

«Завтра на заседании контактной группы мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко», — цитирует его РИА Новости.

По словам Грызлова, расследование должно быть максимально открытым и объективным, к нему необходимо привлечь всех участников минского процесса.

Глава ДНР погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка. 

Глава МИД России Сергей Лавров назвал гибель Захарченко провокацией, направленной на срыв Минских соглашений.

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