Грызлов: Россия поставит в контактной группе вопрос о расследовании убийства Захарченко

Россия намерена на заседании контактной группы в Минске по Донбассу поднять вопрос о международном расследовании убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом заявил постоянный представитель России в группе Борис Грызлов.

«Завтра на заседании контактной группы мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко», — цитирует его РИА Новости.

По словам Грызлова, расследование должно быть максимально открытым и объективным, к нему необходимо привлечь всех участников минского процесса.

Глава ДНР погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал гибель Захарченко провокацией, направленной на срыв Минских соглашений.