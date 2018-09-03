ФСБ подозревает украинские спецслужбы в причастности к убийству Захарченко
- РИА Новости
«Причастность, конечно, украинских спецслужб... мы думаем, что это определённо так», — цитирует Интерфакс Беседу.
Он подчеркнул готовность ФСБ помочь в расследовании убийства Захарченко. По его словам, сотрудники ведомства уже отправлены в ДНР.
«Специалисты там уже работают», — добавил он.
Ранее в Верховной раде Украины призвали Киев взять на себя ответственность за убийство Захарченко.
В СБУ прокомментировали возможную причастность украинских диверсантов к организации взрыва в Донецке.
31 августа в центре Донецка при взрыве погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель.