ФСБ подозревает украинские спецслужбы в причастности к убийству Захарченко

Украинские спецслужбы причастны к убийству главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко. Об этом заявил руководитель Службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа.

«Причастность, конечно, украинских спецслужб... мы думаем, что это определённо так», — цитирует Интерфакс Беседу.

Он подчеркнул готовность ФСБ помочь в расследовании убийства Захарченко. По его словам, сотрудники ведомства уже отправлены в ДНР.

«Специалисты там уже работают», — добавил он.

Ранее в Верховной раде Украины призвали Киев взять на себя ответственность за убийство Захарченко.

В СБУ прокомментировали возможную причастность украинских диверсантов к организации взрыва в Донецке.

31 августа в центре Донецка при взрыве погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель.