Курц призвал Россию вернуться к переговорам для урегулирования ситуации в Донбассе
- Reuters
«Я хотел бы обратиться к России с призывом вернуться за стол переговоров, потому что это возвращение нужно и в нормандском формате», — сообщил Курц на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко.
Канцлер Австрии подчеркнул необходимость налаживания контактов между Россией и Украиной.
При этом он добавил, что ситуация в Донбассе вызывает обеспокоенность.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что после убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко говорить о встрече в нормандском формате в ближайшей перспективе невозможно.
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что альтернативы нормандскому формату переговоров по Донбассу нет.