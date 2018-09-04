Курц призвал Россию вернуться к переговорам для урегулирования ситуации в Донбассе

Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии, призвал Россию вернуться за стол переговоров для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Интерфакс-Украина.

«Я хотел бы обратиться к России с призывом вернуться за стол переговоров, потому что это возвращение нужно и в нормандском формате», — сообщил Курц на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко.

Канцлер Австрии подчеркнул необходимость налаживания контактов между Россией и Украиной.

При этом он добавил, что ситуация в Донбассе вызывает обеспокоенность.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что после убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко говорить о встрече в нормандском формате в ближайшей перспективе невозможно.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что альтернативы нормандскому формату переговоров по Донбассу нет.