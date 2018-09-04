Климкин заявил об отсутствии альтернативы нормандскому формату переговоров по Донбассу

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на сегодняшний день альтернативы нормандскому формату переговоров по Донбассу нет. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«Но кроме нормандского формата на сегодняшний день площадки, где можно разговаривать, — ну и конечно, есть отдельный трек с США, — на сегодня нет», — сказал он.

Также Климкин заявил, что «минского формата нет, есть площадка минская».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко «невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате».

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане в центре Донецка.