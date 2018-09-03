В ЕС прокомментировали убийство Захарченко

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В ЕС осведомлены о гибели лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко и подчёркивают важность соблюдения Минских соглашений, заявили в представительстве Евросоюза на Украине.
В ЕС прокомментировали убийство Захарченко
  • РИА Новости

«Мы видели сообщения об этом (гибели Захарченко. — RT) с пятницы. Конфликт на востоке Украины привёл к потерям слишком многих жизней. Мы как Европейский союз продолжаем работать над полным осуществлением Минских соглашений, которые остаются надёжной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта, уважая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — приводит УНН сообщение.

Отмечается, что в ЕС продолжают ожидать от всех сторон уважения своих обязательств.

В представительстве Европейского союза также прокомментировали возможное влияние гибели Захарченко на встречу в нормандском формате.

«Как мы уже говорили, мы продолжаем работать для полного осуществления Минских соглашений и с этой целью поддерживаем дипломатическую работу в нормандском формате, а также трёхстороннюю контактную группу и СММ ОБСЕ», — отмечается в сообщении.

Ранее убийство главы ДНР прокомментировали во французском МИД

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич указал на отсутствие реакции ОБСЕ на гибель Александра Захарченко.

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