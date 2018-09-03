Лукашевич прокомментировал отсутствие реакции ОБСЕ на убийство Захарченко
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы с большим сожалением видели, что никакой реакции на это тяжелейшее событие в Донецке не прошло со стороны руководства ОБСЕ», — заявил Лукашевич.
Он указал на отсутствие заявлений со стороны руководителей исполнительных структур этой организации и сотрудников, связанных с ситуацией на Украине.
«Это вызывает очень глубокое сожаление», — повторил он.
Ранее стало известно, что ФСБ подозревает украинские спецслужбы в причастности к убийству Захарченко.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка. В ДНР возбудили уголовное дело по статье о теракте.