Лукашевич прокомментировал отсутствие реакции ОБСЕ на убийство Захарченко

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал отсутствие реакции организации на убийство руководителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Лукашевич прокомментировал отсутствие реакции ОБСЕ на убийство Захарченко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с большим сожалением видели, что никакой реакции на это тяжелейшее событие в Донецке не прошло со стороны руководства ОБСЕ», — заявил Лукашевич.

Он указал на отсутствие заявлений со стороны руководителей исполнительных структур этой организации и сотрудников, связанных с ситуацией на Украине.

«Это вызывает очень глубокое сожаление», — повторил он.

Ранее стало известно, что ФСБ подозревает украинские спецслужбы в причастности к убийству Захарченко.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка. В ДНР возбудили уголовное дело по статье о теракте.

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