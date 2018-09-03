Лукашевич прокомментировал отсутствие реакции ОБСЕ на убийство Захарченко

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал отсутствие реакции организации на убийство руководителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с большим сожалением видели, что никакой реакции на это тяжелейшее событие в Донецке не прошло со стороны руководства ОБСЕ», — заявил Лукашевич.

Он указал на отсутствие заявлений со стороны руководителей исполнительных структур этой организации и сотрудников, связанных с ситуацией на Украине.

«Это вызывает очень глубокое сожаление», — повторил он.

Ранее стало известно, что ФСБ подозревает украинские спецслужбы в причастности к убийству Захарченко.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка. В ДНР возбудили уголовное дело по статье о теракте.