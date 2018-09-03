В МИД заявили, что Россия окажет содействие в расследовании убийства Захарченко

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Россия поможет самопровозглашённой ДНР в расследовании убийства лидера республики Александра Захарченко. Об этом заявил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.
В МИД заявили, что Россия окажет содействие в расследовании убийства Захарченко
  • РИА Новости

«Конечно, была объявлена официальная точка зрения правительства России, что мы поможем в расследовании этого преступления», — цитирует ТАСС дипломата.  

Ранее стало известно, что ФСБ подозревает украинские спецслужбы в причастности к убийству Захарченко. 

Сотрудники ведомства уже направлены в ДНР для помощи в расследовании убийства главы ДНР. 

2 сентября в Кремле заявили, что последствия убийства Захарченко будут неизбежными

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