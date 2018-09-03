В МИД заявили, что Россия окажет содействие в расследовании убийства Захарченко
- РИА Новости
«Конечно, была объявлена официальная точка зрения правительства России, что мы поможем в расследовании этого преступления», — цитирует ТАСС дипломата.
Ранее стало известно, что ФСБ подозревает украинские спецслужбы в причастности к убийству Захарченко.
Сотрудники ведомства уже направлены в ДНР для помощи в расследовании убийства главы ДНР.
2 сентября в Кремле заявили, что последствия убийства Захарченко будут неизбежными.