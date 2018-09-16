В Лондоне заявили, что не смогут ввести санкции против России по делу Скрипалей до брексита

Великобритания не сможет ввести санкции в отношении России по делу Скрипалей до выхода из Евросоюза, заявил министр безопасности Бен Уоллес депутатам британского парламента.

Как сообщает The Telegraph, речь идёт о принятой в мае «поправке Магнитского». По словам Уоллеса, её, как и закон о санкциях, частью которого она является, нельзя применить, «пока Великобритания не выйдет из ЕС».

Отмечается, что данный закон позволит Лондону создать новый, отдельный от Брюсселя механизм введения санкций.

Чиновник не уточнил, когда именно «поправка Магнитского» может быть применена — после формального выхода из ЕС в марте 2019 года или после переходного периода, который продлится до конца 2020 года.

Ранее британский постпред при ООН Карен Пирс заявила, что страна обсудит с союзниками возможные новые ограничительные меры против России.