Британия обсудит с союзниками расширение санкций против России

Великобритания обсудит с союзниками возможные новые санкции в отношении России, заявила британский постпред при ООН Карен Пирс.

«Мы обсудим с союзниками наши следующие шаги. Как вы знаете, 28 стран НАТО уже поддержали нас по ситуации в Солсбери», — сказала она.

Дипломат также заявила, что Лондон вместе с союзниками будет думать над способами противостояния «безрассудному» поведению России.

Ранее в правительстве Британии заявили, что после выхода страны из Евросоюза Лондон сможет разработать дополнительные антироссийские санкции.

5 сентября Лондон назвал имена двоих россиян, подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.