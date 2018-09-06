Британия обсудит с союзниками расширение санкций против России

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Великобритания обсудит с союзниками возможные новые санкции в отношении России, заявила британский постпред при ООН Карен Пирс.
Британия обсудит с союзниками расширение санкций против России
  • © Reuters

«Мы обсудим с союзниками наши следующие шаги. Как вы знаете, 28 стран НАТО уже поддержали нас по ситуации в Солсбери», — сказала она.

Дипломат также заявила, что Лондон вместе с союзниками будет думать над способами противостояния «безрассудному» поведению России.

Ранее в правительстве Британии заявили, что после выхода страны из Евросоюза Лондон сможет разработать дополнительные антироссийские санкции.

5 сентября Лондон назвал имена двоих россиян, подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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