Британия обсудит с союзниками расширение санкций против России
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«Мы обсудим с союзниками наши следующие шаги. Как вы знаете, 28 стран НАТО уже поддержали нас по ситуации в Солсбери», — сказала она.
Дипломат также заявила, что Лондон вместе с союзниками будет думать над способами противостояния «безрассудному» поведению России.
Ранее в правительстве Британии заявили, что после выхода страны из Евросоюза Лондон сможет разработать дополнительные антироссийские санкции.
5 сентября Лондон назвал имена двоих россиян, подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.