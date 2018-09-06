В Британии заявили, что могут ввести новые санкции против России после выхода из ЕС

В пресс-службе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявили, что после выхода страны из Евросоюза Лондон сможет разработать дополнительные санкции в отношении Москвы в связи с отравлением в Солсбери.

Как сообщает Sky News, Великобритания может разработать собственный закон о санкциях.

Отмечается, что в настоящее время Лондон должен согласовывать введение санкций на уровне всех 28 членов ЕС.

Также в пресс-службе отметили, что продолжат работать по этому вопросу в одностороннем порядке.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает все обвинения Великобритании в причастности к отравлению в Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.