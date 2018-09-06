В Британии заявили, что могут ввести новые санкции против России после выхода из ЕС
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Как сообщает Sky News, Великобритания может разработать собственный закон о санкциях.
Отмечается, что в настоящее время Лондон должен согласовывать введение санкций на уровне всех 28 членов ЕС.
Также в пресс-службе отметили, что продолжат работать по этому вопросу в одностороннем порядке.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает все обвинения Великобритании в причастности к отравлению в Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.