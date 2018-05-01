Британский парламент принял поправки к законопроекту о борьбе с отмыванием денег

Депутаты британского парламента приняли поправки к законопроекту «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег», в том числе «поправку Магнитского». Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что поправка, предусматривающая санкции за грубые нарушения прав человека, аналогична принятому в США в 2012 году акту Магнитского. Ранее СМИ рассказали о планах Великобритании разработать аналог акта Магнитского.