Британский парламент принял поправки к законопроекту о борьбе с отмыванием денег
Депутаты британского парламента приняли поправки к законопроекту «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег», в том числе «поправку Магнитского». Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что поправка, предусматривающая санкции за грубые нарушения прав человека, аналогична принятому в США в 2012 году акту Магнитского.
Ранее СМИ рассказали о планах Великобритании разработать аналог акта Магнитского.
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