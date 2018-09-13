Представитель Мэй прокомментировал интервью с Петровым и Бошировым
«Ложь и вопиющие фабрикации в этом интервью, данном государственному российскому телеканалу, являются оскорблением по отношению к умственным способностям общественности», — цитирует РИА Новости представителя.
По его словам, всё это оскорбительно «для жертв и близких тех, кто пострадал при этом ужасном нападении».
«Полиция очень чётко представила свидетельства против этих двух людей, они находятся в розыске, и мы приняли все меры для того, чтобы они были задержаны и предстали перед судом в Британии, если когда-нибудь покинут пределы России», — добавил он.
Ранее Петров и Боширов, которых Лондон подозревает в причастности к делу об отравлении в Солсбери, в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей.
Россияне также сообщили, что ездили в британский город с туристическими целями.
Полный текст интервью — в материале RT.