Представитель Мэй прокомментировал интервью с Петровым и Бошировым

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Представитель офиса премьер-министра Британии Терезы Мэй считает, что интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым содержит ложь и фабрикации.
Представитель Мэй прокомментировал интервью с Петровым и Бошировым

    «Ложь и вопиющие фабрикации в этом интервью, данном государственному российскому телеканалу, являются оскорблением по отношению к умственным способностям общественности», — цитирует РИА Новости представителя.

    По его словам, всё это оскорбительно «для жертв и близких тех, кто пострадал при этом ужасном нападении».

    «Полиция очень чётко представила свидетельства против этих двух людей, они находятся в розыске, и мы приняли все меры для того, чтобы они были задержаны и предстали перед судом в Британии, если когда-нибудь покинут пределы России», — добавил он.

    Ранее Петров и Боширов, которых Лондон подозревает в причастности к делу об отравлении в Солсбери, в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей.

    Россияне также сообщили, что ездили в британский город с туристическими целями.

    Полный текст интервью — в материале RT.

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