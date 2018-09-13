Петров и Боширов заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей

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Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в причастности к делу об отравлении в Солсбери, в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей.
Петров и Боширов заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей

    «Я не знаю, вообще не слышал… До вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию. Я не знал ничего про них», — заявил Боширов.

    Они также рассказали, что не знают, где расположен дом Скрипалей в Солсбери.

    «Может быть, мы к нему и подходили. Если б мы знали, где он находится...» — заявил Петров, отвечая на вопрос, подходили ли они к дому Скрипалей за то время, что были в Солсбери.

    Боширов добавил: «Может, и проходили мимо, может, и не проходили».

    По их словам, они приехали в Солсбери 3 марта и пробыли там не более получаса-часа, 4 марта они туда вернулись, чтобы осмотреть достопримечательности.

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