Петров и Боширов заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей
«Я не знаю, вообще не слышал… До вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию. Я не знал ничего про них», — заявил Боширов.
Они также рассказали, что не знают, где расположен дом Скрипалей в Солсбери.
«Может быть, мы к нему и подходили. Если б мы знали, где он находится...» — заявил Петров, отвечая на вопрос, подходили ли они к дому Скрипалей за то время, что были в Солсбери.
Боширов добавил: «Может, и проходили мимо, может, и не проходили».
По их словам, они приехали в Солсбери 3 марта и пробыли там не более получаса-часа, 4 марта они туда вернулись, чтобы осмотреть достопримечательности.