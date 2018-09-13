«Подозреваемые» по делу Скрипалей опасаются за свою жизнь

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в причастности к делу Скрипалей, в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян заявили, что опасаются за свою жизнь.

На вопрос, зачем они обратились в СМИ, Петров и Боширов ответили: «Защиты попросить».

«После того как наша жизнь превратилась в кошмар, мы даже не понимали, что нам делать, куда нам идти. В полицию, СК, посольство Великобритании...» — сказал Петров.

Боширов заявил, что их жизнь полностью перевернулась.

«Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся за жизнь, за близких, за тех людей, которые нас знают», — добавил Боширов.

Ранее Александр Петров и Руслан Боширов рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями.