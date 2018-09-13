«Подозреваемые» по делу Скрипалей рассказали о цели поездки в Солсбери

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RT
Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в причастности к делу Скрипалей, в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями.
«Подозреваемые» по делу Скрипалей рассказали о цели поездки в Солсбери
  • Reuters

«Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город», — сказал Петров.

По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором.

«С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», — пояснил Петров.

В начале сентября Лондон назвал имена двоих подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Ими оказались российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.

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