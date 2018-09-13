«Подозреваемые» по делу Скрипалей рассказали о цели поездки в Солсбери
- Reuters
«Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город», — сказал Петров.
По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором.
«С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери», — пояснил Петров.
В начале сентября Лондон назвал имена двоих подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Ими оказались российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.