Глава МВД Италии назвал нелепой ситуацию с «российским вмешательством»

Короткая ссылка
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини считает нелепыми обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы других стран.
Глава МВД Италии назвал нелепой ситуацию с «российским вмешательством»
  • globallookpress.com
  • © R4924_italyphotopress/imago stock&people

«Нет, абсолютно никакого вмешательства (в итальянские выборы. — RT), медийной или экономической связи не было. Они ищут русских хакеров повсюду. Итальянцы думают собственной головой», — заявил он в интервью американскому журналу Time.

Глава МВД Италии также назвал нелепой тему «российского вмешательства».

«Я не знаю, что они (хакеры. — RT) делали и делали ли вообще в Америке или во Франции, но, на мой взгляд, вся эта история с российским вмешательством выглядит нелепо», — добавил он.

По его словам, фейковые новости в Италии постоянно распространяются не «российскими хакерами», а «официальными итальянскими телевизионными компаниями».

Ранее Сальвини заявил RT, что не видит никакого смысла в санкциях против России

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить