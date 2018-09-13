Глава МВД Италии назвал нелепой ситуацию с «российским вмешательством»

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини считает нелепыми обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы других стран.

«Нет, абсолютно никакого вмешательства (в итальянские выборы. — RT), медийной или экономической связи не было. Они ищут русских хакеров повсюду. Итальянцы думают собственной головой», — заявил он в интервью американскому журналу Time.

Глава МВД Италии также назвал нелепой тему «российского вмешательства».

«Я не знаю, что они (хакеры. — RT) делали и делали ли вообще в Америке или во Франции, но, на мой взгляд, вся эта история с российским вмешательством выглядит нелепо», — добавил он.

По его словам, фейковые новости в Италии постоянно распространяются не «российскими хакерами», а «официальными итальянскими телевизионными компаниями».

Ранее Сальвини заявил RT, что не видит никакого смысла в санкциях против России.