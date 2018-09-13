«Солсбери приветствует туристов»: как в России и Британии отреагировали на интервью Боширова и Петрова главреду RT

В МИД Великобритании менее чем через час отреагировали на публикацию интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, которое они дали главреду RT Маргарите Симоньян. Форин Офис обвинил мужчин во «лжи и умышленном искажении информации». Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила британских коллег обосновать такие заявления, отметив, что пока в распространении ложных данных была замечена именно британская сторона. В частности, Лондон утверждал, что имена мужчин вымышленные.

Москва ждёт от Лондона объяснений относительно обвинений во лжи, которые Великобритания выдвинула в адрес Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Напомним, мужчины, которых британские власти подозревают в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери, дали интервью главреду RT и МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян. Оно было опубликовано днём 13 сентября.

«На каком основании они делают эти заявления? Это что получается — политическая декларация? Почему они сказали, что это ложь? Что конкретно в этом заявлении было ложью? На сегодняшний день после публикации этого заявления ложью оказалась публикация заявления британской стороны относительно того, что таких людей не существует», — сказала Захарова.

По её словам, непонятно, как Лондон за 40 минут определил лживость слов Александра Петрова и Руслана Боширова. Официальный представитель МИД РФ также обратилась к британской стороне с просьбой предоставить фотографии россиян — помимо тех, что были сделаны в неких коридорах, — которые могут связать их с делом Скрипалей.

«Если за 40 минут британская сторона может двух граждан персонально обвинить во лжи, уж за пять месяцев они могли раздобыть фотографии, которые хоть как бы указывали, хоть как-то связывали историю этих двух людей с теми обвинениями, которые были предъявлены России», — заявила Захарова.

Захарова также подчеркнула, что британские власти должны понести ответственность за голословные обвинения во лжи.

«Сегодня мне стало понятно, почему подал в отставку Борис Джонсон. После заявления Форин Офис у меня этих вопросов больше нет. Быть командой этого не то чтобы корабля, а тонущей шлюпки под руководством Терезы Мэй опытный политик не захотел. Это становится очевидно», — заметила Захарова.

Напомним, что 5 сентября британские прокуроры предъявили Александру Петрову и Руслану Боширову обвинение в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, а также британского полицейского Ника Бейли. При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала подозреваемых офицерами ГРУ, которые действовали по решению «самого высшего руководства».

Британское недоверие

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Великобритании назвали интервью Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Бошировым «лживым и умышленно искажающим информацию». Также британские дипломаты заявили, что якобы неоднократно просили у Москвы объяснения относительно ситуации вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Правительству очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки — ГРУ и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны», — приводит РИА Новости слова представителя МИД Великобритании.

Депутат палаты общин Великобритании от Солсбери Джон Глен также отметил, что заявления Петрова и Боширова «не заслуживают доверия».

«Солсбери приветствует туристов со всего мира и широко открыт для бизнеса. Но заявления Петрова/Боширова не заслуживают доверия и не соответствуют общепринятым данным разведки, которые мы имеем на этих людей», — написал он в Twitter.

В то же время в Скотленд-Ярде настаивают на том, что россияне действовали в Англии под псевдонимами.

«Мы в курсе заявлений, сделанных российскому СМИ двумя мужчинами сегодня, 13 сентября. Как мы заявляли 5 сентября, двое мужчин, известные как Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваются британской полицией после того, как Королевская прокурорская служба санкционировала выдвижение обвинения против них в связи с нападением на Сергея и Юлию Скрипаль и на детектива Ника Бейли», — цитирует ТАСС представителя полиции Лондона.

Добавим, что в американском Государственном департаменте также не оставили без внимания дело Скрипалей и назвали условие, при котором США не станут вводить второй, более жёсткий пакет санкций в отношении России из-за инцидента в Солсбери.

По словам помощницы госсекретаря США Маниши Сингх, Россия должна разрешить проведение инспекций на своих химических объектах, а также предоставить «надёжные гарантии» того, что в будущем не станет применять отравляющие вещества.

«Они этого пока не сделали. В связи с этим мы ожидаем крайнего срока в ноябре, чтобы ввести очень жёсткий пакет санкций», — приводит её слова РИА Новости.

Напомним, что первый пакет санкций из-за дела Скрипалей был введён 27 августа.

«Нашу жизнь сломали за день»

В четверг, 13 сентября, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян взяла эксклюзивное интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

Мужчины рассказали, что посещали Солсбери по совету друзей и намеревались осмотреть достопримечательности города, в частности местный собор, известный своим 123-метровым шпилем и часами. Однако, по их словам, совершить полноценную прогулку не удалось из-за плохой погоды и транспортного коллапса.

«Может, проходили мимо, может, и нет. До вот этой ситуации, пока не начался весь этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию (Скрипаль. — RT), я не знал ничего про них», — сказал Руслан Боширов, отвечая на вопрос, знали ли они, где находится дом Скрипалей.

Кроме того, они отвергли обвинения британских властей в том, что работают на ГРУ. По словам мужчин, их деятельность связана с фитнес-индустрией, а Лондон своими обвинениями за один день разрушил их жизни.

В завершение разговора мужчины попросили у представителей средств массовой информации оставить их в покое. «Просто хочется спокойствия и... Я понимаю, что к нормальной жизни мы, наверное, вернёмся не так скоро, как этого бы хотелось», — заметил Александр Петров.

Подчеркнём, что на защиту россиян также встала племянница Сергея Скрипаля Виктория. По её словам, она верит словам людей, которых Лондон обвиняет в причастности к отравлению её родственников.

«Конечно, им верю. А я должна верить в то, что они приехали специально отравить Скрипаля? Нет, я в это не верю... Эти люди непричастны», — цитирует её слова РИА Новости.

Полный текст интервью Боширова и Петрова читайте на сайте RT.