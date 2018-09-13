Захарова прокомментировала реакцию британского МИД на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию британского внешнеполитического ведомства на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.
Захарова прокомментировала реакцию британского МИД на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей

    «Это говорят те же люди в Форин Офис, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? М-да. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй», — написала Захарова в Facebook.

    Ранее в британском МИД заявили, что Лондон неоднократно просил Москву объяснить, что произошло в марте в Солсбери.

    По словам представителя ведомства, британскому правительству «очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки».

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