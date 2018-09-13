МИД Британии отреагировал на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей

Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало вышедшее на RT интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон подозревает в причастности к делу об отравлении в Солсбери.

«Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня, как мы видели на протяжении всего времени, они отреагировали запутыванием вопроса и ложью», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По его словам, британскому правительству «очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие».

В интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов заявили, в частности, что были в Солсбери как туристы.