МИД Британии отреагировал на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей
«Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня, как мы видели на протяжении всего времени, они отреагировали запутыванием вопроса и ложью», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
По его словам, британскому правительству «очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие».
В интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян Александр Петров и Руслан Боширов заявили, в частности, что были в Солсбери как туристы.